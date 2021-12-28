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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

في موعد أقصاه يناير 2022.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

صرح  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية،  أن شهر يناير يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها  المصرية " أن شهر يناير يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى التسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات على نماذج (6 تسويات  بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

 

وشدد "عبد القادر" على ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن نموذج (4 مرتبات) والمتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة (الاسم – الرقم القومي – الرقم التأمينى ـ المسمى الوظيفي – الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات ـ الضريبة المسددة)  وذلك من خلال المرفقات ، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن الممولين  يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥  والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

 

وفي هذا الإطار أختص قانون الضريبة علي الدخل بتحديد الفئات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها، إضافة إلي الإيرادات الخاضعة للضريبة وحالات تقديم الإقرارات الضريبية وكذلك الإعفاء منها، وفي النقاط التالية نرصد الفئات الملزمة بسداد ضريبة المرتبات من أصحاب الأعمال وغيرهم.

 

ونصت المادة (9) علي أن تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى:

 - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيًا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.

 - ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.

 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.

 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.

 

وأشارت المادة (19) إلي إنه تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:


 - أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
 - أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
 - الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
 - الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
 - الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
 - أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
 - الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
 - الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
 - أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليًا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسًا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.

 

 

 

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