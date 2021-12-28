هجوم على السفارة التركية في بولندا.. تفاصيل

أفادت الشرطة البولندية، اليوم الثلاثاء، بأن رجلا ألقى زجاجة حارقة على مبنى السفارة التركية في العاصمة البولندية وارسو.

وقال الضابط في إدارة شرطة وارسو، رافال ريتمانياك، في حديث لقناة "TVN2"، إنه تم توقيف الرجل المشتبه فيه ويجري حاليا استجوابه.

وأضاف أنه تم تحديد كل ملابسات الحادث ولا توجد أي معلومات تفيد بسقوط مصابين أو وقوع أضرار مادية.

وذكرت القناة أن عدة سيارات شرطة موجودة في موقع الحادث إلى جانب خبراء للطب الشرعي.

وأضافت أنه يمكن رؤية آثار السخام على واجهة المبنى حيث تم إلقاء الزجاجة الحارقة.