عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم على السفارة التركية في بولندا.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت الشرطة البولندية، اليوم الثلاثاء، بأن رجلا ألقى زجاجة حارقة على مبنى السفارة التركية في العاصمة البولندية وارسو.

وقال الضابط في إدارة شرطة وارسو، رافال ريتمانياك، في حديث لقناة "TVN2"، إنه تم توقيف الرجل المشتبه فيه ويجري حاليا استجوابه.

وأضاف أنه تم تحديد كل ملابسات الحادث ولا توجد أي معلومات تفيد بسقوط مصابين أو وقوع أضرار مادية.

مظاهرات حاشدة في ألمانيا بسبب التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا

سي إن إن : الشرق الأوسط يعاني وسط منافسة سياسية واقتصادية بين أمريكا والصين

وذكرت القناة أن عدة سيارات شرطة موجودة في موقع الحادث إلى جانب خبراء للطب الشرعي.

وأضافت أنه يمكن رؤية آثار السخام على واجهة المبنى حيث تم إلقاء الزجاجة الحارقة.

الشرطة البولندية السفارة التركية بولندا تركيا اخبار تركيا اخبار العالم الآن

موضوعات متعلقة

مظاهرات حاشدة في ألمانيا بسبب التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا

سي إن إن : الشرق الأوسط يعاني وسط منافسة سياسية واقتصادية بين أمريكا والصين

نشاط عدائي للمليشيات.. التحالف العربي يتوعد الحوثيين بصنعاء

روسيا تعلق على إمكانية طردها من أكبر نظام مصرفي دولي في العالم

قضيتان أساسيتان..إيران تكشف تفاصيل الجولة الثامنة من محادثات فيينا

شركة فرنسية تكشف حقيقة بيع باريس غواصات نووية لـ الهند

اختراق القبة الحديدية.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل جديدة حول قدراته الصاروخية |فيديو

يعزز أداء الأجهزة العدلية.. الوزراء السعودي يوافق على نظام الإثبات

ترشيحاتنا

السيسي يوجه رسالة لـ سيدة أسوانية في معرض المنتجات اليدوية.. فيديو

أثناء رحلة عمرة.. مطار القاهرة يستقبل جثامين 4 مصريين توفوا في حادث بالسعودية

عفريت.. شاهد لحظة اختفاء قطة بطريقة مرعبة أثناء جلوسها في المطبخ|فيديو

الرئيس السيسي يطمئن على سيدة أسوانية بمعرض الحرف التراثية: مش عايزة حاجة.. فيديو

5 أفكار من الأزهر الشريف لتعزيز استخدام اللغة العربية وحمايتها.. تعرف عليها

سيدات أسوان يطلبن من الرئيس التقاط صور تذكارية والسيسي يرد .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يحسم جدل حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

في موعد أقصاه يناير 2022.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات

بتهمة استغلال ضحاياه جنسيا.. الحبس عاما لدجال فيصل

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

سر تفكير تامر حسني في الاعتزال.. ورد ساخر من خالد سرحان على تصريحات منة عرفة.. فيديو

خلال 7 سنوات.. تعرف على إنجازات الرئيس السيسي في مجال الصناعة "فيديو"

بدأت بـ حلا شيحة ومعز مسعود.. نجوم احتفلوا بزواجهم خلال عام 2021..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ