المتحور يضرب بقوة.. بريطانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بأوميكرون

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أن البلاد سجلت 17269 إصابة بأوميكرون، ما يرفع عدد حالات الإصابة بالمتحور بالمملكة المتحدة إلى 177201 حالة.

ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى بكثير، خاصة أن اسكتلندا وويلز لم تبلغان عن أعداد حالات أوميكرون منذ 23 ديسمبر.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بأوميكرون في إنجلترا إلى 49، فيما بلغ عدد الحالات التي دخلت إلى المستشفى 668 حالة.

وتأتي حالات الإصابة بأوميكرون، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، أنه لن يتم فرض قيود جديدة للحد من انتشار متحور أوميكرون قبل العام الجديد.

وقال وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، أنه بينما يواصل الوزراء في مراقبة البيانات عن كثب، فإن الأدلة المبكرة تشير إلى أن أوميكرون لا يؤدي إلى زيادة كبيرة في حالات الدخول إلى المستشفيات، كما حدث في الموجات السابقة.