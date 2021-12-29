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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تنميل الأطراف.. أكثر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار.. اكتشف أسبابها وطرق علاجها الطبيعية

تنميل الأطراف
تنميل الأطراف

كمادات الثلج تعالج تنميل الأطراف في هذه الحالة 

وضعية الجلوس الخاطئة تسبب تنميل الأطراف

يعد تنميل الأطراف من أكثر المشكلات الصحية الشائعة  بين البشر من مختلف الاعمار وفي بعض الأحيان تكن مؤشرا للإصابة بالأمراض الخطيرة .. لذا نعرض لكم أهم أسباب تنميل الأطراف المزمن وطرق علاجه في المنزل بدون تناول أي دواء .

نعرض لكم أهم الأسباب الطبية وراء تنميل الأطراف وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ medicalnewstoday ”.

وضعية

العادات الوضعية التي تضغط على الأعصاب أو تقلل من تدفق الدم في الأطراف السفلية هي السبب الأكثر شيوعًا للخدر المؤقت في الساقين والقدمين والمصطلح الطبي هو تنمل الأطراف المؤقت.


إصابة

يمكن أن تؤدي إصابات الجذع والعمود الفقري والوركين والساقين والكاحلين والقدمين إلى الضغط على الأعصاب وتسبب تخدير القدمين والساقين.

داء السكري

يصاب بعض مرضى السكري بنوع من تلف الأعصاب يسمى اعتلال الأعصاب السكري . يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي السكري تنميلًا ووخزًا وألمًا في القدمين ، وكذلك في الساقين إذا كانت شديدة.

مشاكل أسفل الظهر وعرق النسا

عرق النسا هو الاسم الذي يطلق على تهيج العصب الوركي الذي يمتد من أسفل الظهر إلى الساقين وإذا أصبح هذا العصب متهيجًا أو مضغوطًا ، فقد يعاني الشخص من تنميل أو وخز في الساقين أو القدمين.

متلازمة النفق الرسغي

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتم ضغط العصب الذي يمتد أسفل الجزء الخلفي من الساق وعلى طول الجزء الداخلي من الكاحل وإلى القدم ، أو الضغط عليه أو تلفه.

مرض الشريان المحيطي

يتسبب مرض الشريان المحيطي (PAD) في تضييق شرايين الدم المحيطية في الساقين والذراعين والمعدة ، مما يقلل من كمية الدم التي يمكن ضخها ويقلل من تدفق الدم. تعتبر الأرجل من أكثر أجزاء الجسم شيوعًا التي تتأثر باعتلال الشرايين المحيطية.

أورام أو نمو غير طبيعي آخر

يمكن أن تضغط الأورام والتكيسات والخراجات والنمو الحميدة (غير السرطانية) على الدماغ أو النخاع الشوكي أو أي جزء من الساقين والقدمين. يمكن أن يحد هذا الضغط من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين ، مما يسبب الخدر.

استخدام الكحول

يمكن أن تتسبب السموم الموجودة في الكحول في تلف الأعصاب المصاحب للتنميل ، خاصة في القدمين ويرتبط هذا النوع من تلف الأعصاب بانخفاض مستويات فيتامينات ب ، مثل B-1 (الثيامين) و B-9 ( حمض الفوليك ) و B-12 ، والذي ينتج عن الإفراط في تناول الكحول.

فيبروميالجيا

الألم العضلي الليفي هو حالة مزمنة أو طويلة الأمد تسبب ألمًا واسعًا في الجسم وألمًا ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي أيضًا من تنميل الأطراف.


متلازمة تململ الساق
يعاني كل شخص مصاب بالفيبروميالجيا تقريبًا من أعراض في أكثر من جزء من الجسم لمدة 3 أشهر على الأقل في كل مرة وإذا كان التنميل في الساقين والقدمين غير مصحوب بأي أعراض أخرى أو لم يكن طويل الأمد ، فمن غير المحتمل أن يكون سببه الألم العضلي الليفي.

تصلب متعدد

يعاني الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد (MS) من تلف في الأعصاب الحسية يمكن أن يسبب خدرًا في منطقة صغيرة من الجسم أو أطرافهم بأكملها وعلى الرغم من أن تنميل الأطراف المرتبط بمرض التصلب العصبي المتعدد غالبًا ما يستمر لفترة قصيرة فقط إلا أنه يمكن أن يستمر لفترة كافية حتى يصبح معوقًا.

السكتات الدماغية الصغيرة

يمكن أن تسبب السكتات الدماغية أو السكتات الدماغية الصغيرة تلفًا في الدماغ قد يؤثر على كيفية تفسير العقل ومعالجته للإشارات العصبية ويمكن أن تتسبب السكتة الدماغية خدر مؤقت أو طويل الأمد في أجزاء من الجسم.

طرق علاج تنميل الاطراف

تتحسن العديد من الحالات التي تسبب تنميل الأطراف خاصة الناتجة من الضغط العصبي مع الراحة ونعرض لكم طرق علاج تنميل الأطراف الطبيعية، وهى:


الثلج

 يمكن أن يساعد الثلج في علاج تنميل الأطراف عن طريق تقليل التورم الذي يمكن أن يضغط على الأعصاب قم بوضع الكمادات الباردة أو أكياس الثلج الملفوفة على الساقين والقدمين أو اليدين لمدة 15 دقيقة في المرة عدة مرات يوميًا.


الحرارة 

يمكن أن تساعد الحرارة أحيانًا فى علاج تنميل الأطراف عن طريق  إرخاء العضلات المتيبسة أو المؤلمة أو المتوترة التي يمكن أن تضغط على الأعصاب وتسبب الخدر، ومع ذلك تجنب ارتفاع درجة حرارة الساقين والقدمين ، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الالتهاب ويسبب الألم والخدر.


التدليك

يساعد تدليك خدر الساقين والقدمين على تحسين تدفق الدم وقد يقلل الأعراض.


تمرن

يمكن أن يؤدي عدم ممارسة التمارين الرياضية المناسبة إلى إضعاف القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من قدرتها على ضخ الدم إلى الأطراف السفلية ويمكن أن تعزز الأنشطة مثل اليوجا والبيلاتس والتاي تشي تدفق الدم وتقليل الالتهاب المزمن أو الألم.


الأجهزة الداعمة 

يمكن أن تساعد الدعامات والأحذية المصممة خصيصًا في تقليل ضغط الأعصاب الناجم عن حالات مثل الإصابة أو متلازمة النفق الرسغي أو القدم المسطحة .


حمامات الملح الانجليزي

تحتوي أملاح إبسوم على المغنيسيوم ، وهو مركب معروف بزيادة تدفق الدم والدورة الدموية. 


التقنيات العقلية وتقليل التوتر 

يجب أن يحاول الأشخاص الذين يعانون من حالات تسبب خدرًا مزمنًا ، مثل التصلب المتعدد والألم العضلي الليفي ، التركيز على حقيقة أن فترات التنميل غالبًا ما تكون قصيرة العمر وتختفي من تلقاء نفسها ويميل الإجهاد إلى جعل أعراض اضطرابات الجهاز العصبي المركزي أسوأ.

النوم

 من المعروف أن العديد من الحالات المزمنة المرتبطة بتنميل الساق والقدمين تزداد سوءًا مع قلة النوم المناسب.
نظام غذائي صحي ومتوازن

يمكن أن يتسبب سوء التغذية ، وخاصة نقص فيتامين ب ، في تلف الأعصاب مما يؤدي إلى التنميل ويمكن أن يؤدي تناول ما يكفي من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى أيضًا إلى تقليل الالتهاب المزمن والألم الذي يمكن أن يسبب الخدر.


التقليل من الكحول أو تجنبه

يحتوي الكحول على سموم يمكن أن تسبب تلف الأعصاب وتنميلها ويؤدي الكحول إلى تفاقم أعراض الألم المزمن وحالات الالتهاب ويمكن أن يتسبب في اشتعال الأعراض.
 

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