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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث السيسي.. برلمانية توضح فوائد بناء شقق ايجار مفروشة للمقبلين على الزواج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى المبادرة التى اعلن عنها بشأن بناء  100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة.

وقالت “رضوى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسى دائما يسعى لخدمة المواطن ودعمه والمبادرات الرئاسية المختلفة الأخيرة خير دليل التى كان أبرزها 100 مليون صحة وحياة كريمة وسكن كريم وغيرها فهذه لمسات رائعة للرئيس السيسى جميعها تصب فى صالح المواطن وخصوصا المقبلين على الزواج فهى تستهدف تقديم الخدمة اللازمة له التى يستطيع من خلالها عيش حياة كريمة بأسعار مخفضة.

وتابعت حديثها قائلة:" إن بناء  100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة يعتبر بمثابة دعم جديد من الرئيس السيسى للمقبلين علي الزواج".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس الأخيرة تعتبر بمثابة بشرى سارة للمقبلين على الزواج فحال دراسة المبادرة وإطلاقها سوف يستطيع الشاب الحصول على شقة مفروشة بالإيجار المخفض يستطيع من خلالها العيش بعيدا عن شقق الإيجار التى يتم إعلانها بأسعار مبالغ فيها وسوف يتم تسليم المقبلين على الزواج هذه الشقق المفروشة حال تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع.

 

وقالت النائبة، إن لجنة التضامن بالنواب تدرس الآن أزمة الغريمات للقضاء على ظاهرة المبالغة فى المهور وشراء أعداد كبيرة من الأجهزة الكهربائية من خلال إلغاء التعامل العقابى الخاص بالغريمات عن طريق السجن لوقف حلقة البيع بالصورة التى تعاقب الغريمات فسوف يلجأ التاجر لبيع البضاعة الخاص به عن طريق المطالبة بضمانات أخرى حال عدم قدرة السيدة على دفع ثمن البضاعة، إضافة إلى إطلاق حملات توعية للأسرة.

 

ومن جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تدخلت في مجال الإسكان من أجل وقف البناء القبيح .

 

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، :" نعمل على توفير شقق مفروشة للإيجار".

 

وتابع الرئيس السيسي: "قلت هعمل 100 ألف شقة ايجار بفرشهم.. والله هعملها"، مضيفا:" يعني يا عريس وعروسة خش عيش في الشقة وادفع إيجار".


وافتتح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة كما تفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات


وقام الرئيس السيسي أيضا بتفقد معرض الحرف التراثية في أسوان وأشاد بجودة المعروضات.

مجلس النواب الرئيس السيسي الكهرباء 100 مليون صحة المبادرات الرئاسية

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