عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الكذب في إدخار المال من مصروف البيت تجنباً للأزمات.. الإفتاء تجيب

حكم الكذب في ادخار
حكم الكذب في ادخار المال من مصروف البيت تجنباً للأزمات

ما حكم إدخار المال من مصروف البيت تجنباً لأي ظروف؟، وهل يجوز أن أكذب على زوجي وأقول له حينما يسألني عن المصروف أقول له خلص؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما حكم ادخار المال من مصروف البيت

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء:" هذا الكذب لا يجوز لأنه ماله، فمينفعش تقولي له خلص المال الذي أعطيته لي مصروفاً وهو لم يخلص ويجب أن تطلعيه على هذا الأمر"، مشيراً إلى أنه يجوز ذلك لو كان المال خاص بالزوجة وجعلته مساهمة ومساعدة في مصروف البيت فلو سأل عنه تقولين له خلصت وتقصدي بهذه الكلمة أي خلص المال الذي جعلته للبيت".

 

ما حكم ادخار المال من مصروف البيت

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها؟»، أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها؛ ولا تنفقه على نفسها فقط.
وأوضح أن الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن الرجل تعود على إعطاء زوجته مبلغًا محددًا كل شهر لمصروف للبيت؛ فقامت هي بالادخار منه حتى أصبح معها مبلغًا في نهاية العام أيًا كان قدره؛ فيجيب عليها فى هذه الحالة إنفاقه فى أمر يتعلق بمصالح منزلها.

هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟..الإفتاء تجيب

هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم ادخار المال من مصروف البيت

في سياق متصل قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها في التصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.
وأضاف «عاشور» في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.
وأشار إلى أن الحكم الفقهي يتمثل فى أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مال خاص بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.

ادخار المال مصروف البيت هل يجوز أن أكذب على زوجي دار الإفتاء أمين الفتوى ا حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها ذمة المرأة المالية مستقلة

ترشيحاتنا

يشعر به المستهلك قريبا.. اتفاقيات كبرى بين مصر ولبنان فى القطاع الزراعي| تفاصيل

صفحات من العدالة قبل رحيل 2021.. أحكام نهائية سطرت التاريخ بأحرف ذهبية.. أنهت قضية تعذيب الأطفال اليتامى.. وأرست مبدأ فصل المتحرشين بالأطفال.. وحلت مشكلة التراشق الإعلامي

ما هي ضوابط إتفاقيات التوريدات التجارية؟.. القانون يجيب

انتقادات ومطالبات بالإعادة.. هل أفسد موسيماني قرعة دوري أبطال إفريقيا ؟

الأحمر الأكثر تسجيلاً .. تعرف على قائمة هدافي منتخب اليد أمام قطر

اتحاد عمال مصر: بعض أصحاب الأعمال يتهربون من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

فيديو

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ