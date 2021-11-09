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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للزوجة التصدق
هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها

هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها  .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها ، علما بأنها ستخرج هذه الصدقة على روح خالتها ” ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولا انها ستخرج من ماله صدقه على روح خالتها  .

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع ، خلال رده على سؤال “ هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنها يجب أولا ان تعلمه انه متبقى من المال الذي يركه لها مبلغ قيمة كذا ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقةعلى روح خالتها فإذا وافق فلا مانع في ذلك .

هل ينفع التصدق بمال بنية تحقيق شيء معين

هل ينفع التصدق بمال لله بنية تحقيق شيء معين.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لامانع ، والصدقة تفتح باب القبول وباب الإجابة ، وصدقة السر تطفيء غضب الرب.


فضل الصدقة

كما أن للصدقة عدة فضائل نجملها في التالي:

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14-  تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15- تدفع البلاء.

16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

18- مضاعفة أجر الصدقة.

19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21- تدفع ميتة السوء.

22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.

24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

هل يجوز ل ل م ر أ ة أن تتصدق من مالها بدون إذن زوجها هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه هل يجوز للزوجة عمل شيء دون علم زوجها إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت دون علم زوجها هل ينفع التصدق بمال بنية تحقيق شيء معين

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