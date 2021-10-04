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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز إخراج صدقة جارية لأمي من مال زوجي؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج صدقة
هل يجوز إخراج صدقة جارية لأمي من مال زوجي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز إخراج صدقة جارية لأمي من مال زوجي؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا أذن الزوج لك في ذلك فيجوز.

 

وتابع أمين الفتوى إذا أعطى الزوج لك المال، وقال لك افعلي به ما شئتِ أو اخرجي صدقة جارية، فلا يوجد مانع ويجوز إن شاء الله.


وأكد أمين الفتوى إذا أذن الزوج فى ذلك فيجوز وإذا لم يأذن فلا يجوز لأنها أمواله والتصرف فى أموال الغير لا تكون إلا بالاستئذان.

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هل ينفع التصدق بمال بنية تحقيق شيء معين

هل ينفع التصدق بمال لله بنية تحقيق شيء معين.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لامانع ، والصدقة تفتح باب القبول وباب الإجابة ، وصدقة السر تطفيء غضب الرب.


فضل الصدقة

كما أن للصدقة عدة فضائل نجملها في التالي:

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

2- تمحو الخطيئة وآثارها.

3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.

4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

5- فيها دواء للأمراض البدنية.

6- هي دواء للأمراض القلبية.

7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.

8- تجعل الله يبارك في المال.

9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.

10- يضاعف الله للمتصدق أجره.

11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.

12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).

14-  تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.

15- تدفع البلاء.

16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.

17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

18- مضاعفة أجر الصدقة.

19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

21- تدفع ميتة السوء.

22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.

23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.

24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

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