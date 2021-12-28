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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الشروق تعلن عن كتاب أحمد مراد الجديد "القتل للمبتدئين".. تعرف على موعد طرح الكتاب

صدى البلد

أعلنت دار الشروق عن كتاب جديد للكاتب أحمد مراد والذي يحمل عنوان "القتل للمبتدئين".

ووفقًا لما ذكرته دار الشروق في موعد طرح الكتاب هو يناير ٢٠٢٢، والذي يقدم فيه أحمد مراد خريطة طريق حقيقية، تساعد المهتمين بالقراءة على إطلاق عنان خيالهم، والانتهاء من مشروعهم الروائي أو السينمائي بطُرق عملية قائمة على معادلات ومنحنيات درامية حديثة، تنظم تدفق أفكارهم وتساعدهم على التخلص من الانسداد الإبداعي (Writer’s Block).
كما يقدم خريطة ترشدهم طوال رحلة الكتابة، بما تتضمنه من:
هاجس فكرة مسيطرة - البناء المتصاعد للأحداث - خلق حبكة متماسكة - حرفية خَلق الشخصيات - كتابة المشاهد بطريقة درامية مؤثرة، وبمحاكاة تراعي أسلوب المتلقي، وتواكب التطور المتمثل في عالم المنصات الرقمية.


ويضم كتاب "القتل للمبتدئين" للكاتب أحمد مراد ، سيناريو فيلم "الفيل الأزرق 2" للتطبيق العملي، واستيعاب دور ومسؤولية الكتابة في خَلق فيلم يصعب نسيانه.
 

أحمد مراد القتل للمبتدئين در الشروق الفيل الازرق حبكة متماسكة

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