فيروس كورونا يضرب 89 سفينة سياحية في المياه الأمريكية..والسلطات تفتح تحقيقا عاجلا

قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على حالات مصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في 89 سفينة سياحية في المياه الأمريكية، مما دفع السلطات الصحية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وتشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض، حول انتشار إصابات فيروس كورونا، في سفن الرحلات البحرية التي تعمل أو تخطط للعمل في المياه الأمريكية إلى ما مجموعه 89 سفينة بها حالات إصابة بالوباء، 86 منها تفي بالحد الأدنى للتحقيق في مركز السيطرة على الأمراض.

وفي حين أن الإبحار سيشكل دائمًا بعض مخاطر انتقال فيروس كورونا، فإن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ملتزمة بالعمل مع مشغلي السفن السياحية لضمان عدم انتقال فيروس كورونا، بين أفراد الطاقم والركاب و أفراد الميناء.