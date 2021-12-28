الجيش الروسي: الطيران الإسرائيلي قصف ميناء اللاذقية السوري.. تفاصيل

قال العميد أوليج جورافليف ، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرتين إسرائيليتين من طراز F-16 شنتا هجومًا صاروخيًا على منشآت في ميناء اللاذقية السوري الليلة الماضية.

وقال جورافليف في إفادة صحفية، "من الساعة 04:21 إلى 04:26، أطلقت طائرتان تكتيكيتان من طراز F-16 تابعتان لـ سلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط، دون عبور الحدود،4 صواريخ موجهة على منشآت في ميناء اللاذقية.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السوري لم تتصد لمقاتلات F-16 الإسرائيلية التي هاجمت الميناء، حيث كانت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية تهبط في ذلك الوقت في مطار حميميم بمحيط المدينة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي، على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية التي تفيد بشن سلاح الجو الإسرائيلي، غارة جوية بالقرب من ميناء اللاذقية في سوريا.