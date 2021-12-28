عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي: الطيران الإسرائيلي قصف ميناء اللاذقية السوري.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال العميد أوليج جورافليف ، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، أن  طائرتين إسرائيليتين من طراز F-16 شنتا هجومًا صاروخيًا على منشآت في ميناء اللاذقية السوري الليلة الماضية.

وقال جورافليف في إفادة صحفية، "من الساعة 04:21 إلى 04:26، أطلقت طائرتان تكتيكيتان من طراز F-16 تابعتان لـ سلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط، دون عبور الحدود،4 صواريخ موجهة على منشآت في ميناء اللاذقية.

التاريخ أزال الأقنعة.. الرئيس التونسي ينفي تعرض متظاهرين للتعذيب والعنف

بايدن يقرر رفع قيود السفر عن 8 دول أفريقية

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السوري لم تتصد لمقاتلات F-16 الإسرائيلية التي هاجمت الميناء، حيث كانت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية تهبط في ذلك الوقت في مطار حميميم بمحيط  المدينة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي، على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية التي تفيد بشن سلاح الجو الإسرائيلي، غارة جوية بالقرب من ميناء اللاذقية في سوريا.

سوريا الجيش الروسى إسرائيل ميناء اللاذقية الدفاع الجوي السوري قوات الدفاع الجوي سلاح الجو الإسرائيلي اخبار سوريا اخبار اسرائيل

موضوعات متعلقة

تطور جديد.. الصين تؤكد دعمها لـ روسيا ضد الغرب

بايدن يقرر رفع قيود السفر عن 8 دول أفريقية

تونس.. فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

بايدن يرفض الكشف عن تفاصيل سرية حول الجيش الإيراني للكونجرس.. ماذا يحدث؟

حصيلة قياسية.. تسجيل 180 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا

وزير دفاع إسرائيل يوجه دعوة لدول الشرق الأوسط بشأن تهديد إيران

فوضي في جميع أنحاء العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

تسجيل 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ فيروس كورونا في بريطانيا

ترشيحاتنا

نيللي كريم تكشف لصدى البلد تفاصيل مسلسلها الجديد فاتن أمل حربي

حماية المنافسة ينتهى من فحص 245 بلاغا خلال 7 سنوات من عهد السيسي

أحمد موسى: زيادة تذاكر القطارات ستكون أقل من المواصلات العادية

ثلوج ليلة رأس السنة.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

مع قرب ارتفاع سعرها .. السكة الحديد : الدولة تحصل على حوالي 20 إلى 30% من قيمة التذكرة

معنديش مشكلة..أحمد السقا يتحدث عن زوجته ويكشف حقيقة انفصالهما مرتين.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

كثافة طلابية وعجز فى المعلمين.. طارق شوقي: جودة التعليم فى حاجة لحل مشاكل موروثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ