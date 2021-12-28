الخارجية الأمريكية: الحوار مع روسيا يساهم في خفض التصعيد بشأن أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحوار والطرق الدبلوماسية مع روسيا يمكن أن يلعب دورًا بناء في خفض التصعيد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية "نعتقد أن خطوط الحوار المفتوحة والخطوط المفتوحة للدبلوماسية لديها القدرة على أن تكون بناءة في الوقت الذي نسعى فيه لتهدئة احتمالات نشوب صراع داخل أوكرانيا وحولها".

وأوضح برايس أن عددا عددا من المقترحات الأمنية الروسية ستكون غير مقبولة للولايات المتحدة وأوروبا خلال المفاوضات.

وأضاف "لقد طرح الروس عددًا من المقترحات. ونحن جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، مستعدون لمناقشتها. الروس يدركون جيدًا أن بعض الأشياء في هذه المقترحات ستكون غير مقبولة للولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.