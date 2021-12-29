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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قمة المناخ والافتتاحات الأثرية أبرزها.. ندوة بمكتبة الإسكندرية تستعرض إنجازات تشهدها مصر في 2022

ندوة رؤية مصرية 2022
ندوة رؤية مصرية 2022

نظمت مكتبة الإسكندرية، أمس، ندوة بعنوان "عام 2022.. رؤية مصرية"، والتى عقدت بحضور الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد العناني؛ وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والخبراء والمثقفين.

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وتناولت الندوة المشروعات والمبادرات والإنجازات التى ستشهدها مصر خلال عام 2022، ويمثل ذلك امتدادًا للجهد المكثف الذي تبذله الدولة المصرية على كافة الأصعدة. 

تهدف هذه الندوة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة التي ستشهدها مصر في العام المقبل مثل قمة المناخ، والافتتاحات الأثرية، والعاصمة الإدارية، ودور المجتمع المدني في الشراكة مع الدولة في تحقيق التنمية، والتوسع في فرص الاستثمار.

وقد شهدت هذه الندوة حضورًا متنوعًا، ثقافيًا وايديولوجيًا وجيليًا ونوعيًا، وهو ما تحرص عليه مكتبة الإسكندرية في برامجها وأنشطتها، تأكيدًا على أهمية التعددية في الرأي طالما تنطلق من أرضية وطنية، تعزز بناء الدولة، واستقرارها، ونهضتها، ودورها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وزير الاثار وزير السياحة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية وزير السياحة والاثار محافظة قنا الدولة المصرية مدير مكتبة الإسكندرية الاستثمار مصطفى الفقي

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