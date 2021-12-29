بإطلالة شتوية.. نوال الزغبي تبهر متابعيها عبر تويتر

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والتغريدات الصغيرة "تويتر"

وظهرت الفنانة بإطلالة شتوية معتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي وإنسياب خصلات شعرها الصفراء ،معلقةً " مرحبا من وضع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة #detroit على ✈️🙈"

وكانت قد طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزءاً منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".