عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاحتواء كورونا.. قرار عاجل لـ السعودية بإعادة ارتداء الكمامة والتباعد

علم السعودية
علم السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة، عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة صباح غد الخميس.

البلدية السعودية تكشف طريقة تملك المساكن ضمن برنامج الإسكان التنموي

أمطار رعدية على هذه الأنحاء.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وكانت المملكة العربية السعودية، سجلت أمس الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغت حالات الإصابة التي سجلتها البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 602 إصابة، بعد أن سجلت الاثنين 524 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، إنه تم تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553921 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 39 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما وصل إجمالي حالات التعافي 541157 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8873 حالة وفاة.

السعودية ارتداء الكمامة تطبيق التباعد المملكة العربية السعودية كورونا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

حادث مرعب.. شاحنة كبيرة تصطدم بـ 17سيارة داخل ساحة انتظار.. صور

علاج إدمان الترامادول بـ4.5 جنيه وأون لاين بـ 600.. رئيس التصنيع الدوائي بـ نقابة الصيادلة: لا تشتروا من خارج الصيدلية

بسبب مونديال الأندية.. الاهلي في ورطة قبل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا.. تفاصيل

خبراء عن حظوظ الأهلي والزمالك: قادرون على التأهل إلى دور الثمانية بأبطال أفريقيا

استشاري يحسم الجدل بشأن تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين

شركة «جرافيتي» الصديقة للبيئة.. فورد موستنج E الكهربائية تتحول لسيارة أجرة بشوارع نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

يفضح السر بعد 10 سنوات.. عندما قلد تامر حسنى صوت بهاء سلطان فى أغنية شهيرة

هل تهدد زلازل جزيرة كريت المتكررة مصر؟ .. مفاجأة غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ