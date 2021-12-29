لاحتواء كورونا.. قرار عاجل لـ السعودية بإعادة ارتداء الكمامة والتباعد

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة، عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة صباح غد الخميس.

وكانت المملكة العربية السعودية، سجلت أمس الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغت حالات الإصابة التي سجلتها البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 602 إصابة، بعد أن سجلت الاثنين 524 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، إنه تم تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553921 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 39 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما وصل إجمالي حالات التعافي 541157 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8873 حالة وفاة.