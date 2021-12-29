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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية على هذه الأنحاء.. تعرف على طقس السعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاءٍ من غرب المملكة، وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، بريدة، حائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

طقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة

أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تتحوّل تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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