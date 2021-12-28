أمطار رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، الثلاثاء، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتَي بريدة وحائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وبحسب تقرير الأرصاد السعودية، فإنه من المتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة (الطائف).

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.