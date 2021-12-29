نشرة أخبار العالم.. إجراءات سعودية لإحتواء كورونا.. جيش الاحتلال يفتح النار على حدود غزة.. وجونسون يحذر 2.4 مليون بريطاني من أوميكرون

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

لاحتواء كورونا.. قرار عاجل لـ السعودية بإعادة ارتداء الكمامة والتباعد

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة، عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة صباح غد الخميس.

وكانت المملكة العربية السعودية، سجلت أمس الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغت حالات الإصابة التي سجلتها البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 602 إصابة، بعد أن سجلت الاثنين 524 إصابة.

إصابة عامل إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.. وجيش الاحتلال يفتح النيران .. تفاصيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة عامل إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني عند حدود شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "سوا" الفلسطينية عن قناة كان الإسرائيلية أن فلسطيني أطلق النار من غزة باتجاه الحدود شمال قطاع غزة وأصاب عامل من الجيش كان يعمل قرب العائق الذكي عند الحدود.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان عاجل له: " وردت أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة ونتيجة إطلاق النر أصيب مستوطن بجروح طفيفة على ما يبدو، التفاصيل قيد الفحص".

وأشارت وزارة جيش الاحتلال إلى أن المصاب في عملية القنص عند حدود غزة نقل لتلقي العلاج في مستشفى برزيلاي في مدينة عسقلان واصفة حالته بالطفيفة.

وأفادت إذاعات فلسطينية محلية أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قامت بإطلاق وقصف نقاط رصد تابعة لعناصر الضبط الميداني على حدود غزة بعد إصابة الإسرائيلي برصاص القناص.

كارثة للحياة البرية.. إنفلونزا الطيور تضرب إسرائيل ونفوق آلاف الطيور المهاجرة

قررت السلطات الإسرائيلية إعدام عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في محاولة لاحتواء تفش خطير لأنفلونزا الطيور، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وأجبر المزارعون المحليون على إعدام نصف مليون دجاجة، مما أثار مخاوف من نقص محتمل في البيض، بنحو 7 في المئة من البيض المستهلك في إسرائيل.

ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن انتقال الفيروس إلى البشر.

بعد لقائه الرئيس الفلسطيني.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ حزمة من الإجراءات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع بيني جانتس، وافق على تحويل مفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ومنح التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين؛ وذلك بعد لقاءه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الثلاثاء.

وقالت القناة التاسعة الإسرائيلية إن جانتس اتخذ جملة من الإجراءات حيث قرر تقديم حزمة "امتيازات " بعد أن عقد لقاء في منزله بمدينة روش هعاين قرب تل أبيب مع عباس.

ووفقا لما ذكرته القناة فإن القرارات التي تم اتخاذها هي تقديم 100 مليون شيقل مدفوعات ضريبية، وتحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل لـ 3500 فلسطيني من قطاع غزة، بدعوى إنسانية، و600 تصريح لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، وإضافة العشرات من تصاريح الـ vip g لكبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.

واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس (الثلاثاء)، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بحسب ما أعلن مسئول فلسطيني.

جونسون يحذر 2.4 مليون بريطاني من أوميكرون: قد تدخلون المستشفى 8 مرات

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" يسبب مخاطر حقيقية إلا أنه أقل حدة من متحور دلتا.

وقال جونسون إن معظم المصابين في العناية المركزة من الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعة معززة.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال جونسون إن "ما يصل إلى 90٪" من الأشخاص الذين يرقدون حاليًا للعناية المركزة بسبب فيروس كوفيد-19 لم يتلقوا جرعة معززة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، قال رئيس الوزراء البريطاني إن هناك 2.4 مليون شخص معرضون للإصابة بالفروس لأنهم لم يستجيبوا لدعوات تلقي الجرعة المعززة و"الغالبية العظمى" من الذين هم في حالة خطيرة بالمستشفى يندرجون في هذه الفئة.