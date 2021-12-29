عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حصاد الصناعة 2021| هيئة المواصفات والجودة تجري 675 تفتيشا وتصدر 198علامة حلال

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، بإجراء 675 تفتيش دوري لعدد 194 منشأة خلال عام تنتج 524 منتج وذلك خلال العام الجاري 2021.

وأشارت الوزارة في حصادها السنوي، إلى أنه تم إصدار تراخيص جديدة لعلامة الجودة لنحو 34 منشأة تنتج 67 منتجا، بالإضافة إلى تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (132) منشأة تنتج (214) منتج.

"مصر الجديدة" توافق على طرح حديقة الطفل بالميريلاند للإيجار

شراكات بالمليارات بين قطاع الأعمال العام والخاص.. السياحة والعقارات في المقدمة

كما تضمن الحصاد إصدار الهيئة 92 شهادة مطابقة لعدد 59 منشأة، ودراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (69) مرجل، وكذلك منح علامة حلال لعدد (198) منشأة تنتج (3601) منتج.

وقامت الهيئة بمنح علامة المطابقة لعدد 1978 علامة وذلك لنحو 19 منشأة، فضلاً عن فحص 25 مقطورة لعدد 6 منشأة، فضلاً عن قيامها بالتحقق من شهادات الصلاحية واللحام الخاصة بالتانكات والمستندات المطلوبة وعددها (4129) تانك.

كما أجرت الهيئة 65,951 اختبار تضمنت 24392 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و25386 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و9704 بمعامل الاختبارات الغذائية، و6469 اختبار بمعامل اختبارات الغزل والنسيج.

وفي مجال الاختبارات والمعايرة الصناعية، قامت الهيئة بمعايرة عدد (12656) جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات، والاشتراك في برنامج الكفاءة الفنية لعدد (4) معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية، واستحداث 10 اختبارات فحوص غذائية جديدة، وذلك في ظل توجه الوزارة للمحافظة على استمرار منظومة الإعتماد للمعامل واعتماد اختبارات جديدة طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية أيزو 17025.

وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة الهند اختبارات الغزل والنسيج المستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

بالأرقام.. وزير التموين: نتوقع انخفاض حجم استيراد مصر من القمح في 2022

قوافل غذائية لأهالي أسوان بالتعاون بين حياة كريمة وبنك الطعام ومصر للطيران

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاستيلاء على الغاز

قرار عاجل من إسبانيا بعد تفشي متحور أوميكرون

حققوا نجاحات بارزة لشركاتهم.. أهم أبطال صناعة السيارات في 2021

إغلاق مدينة شيان.. ارتفاع إصابات كورونا في الصين لليوم الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

تنفيذا لقرار الرئيس السيسي..وزير التموين يعلن إعادة هيكلة منظومة الدعم في 2022

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

التموين : استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

مفاجآت بالجملة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الأفريقية رسميا

السعودية.. عودة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين والمعتمرين في الحرمين من الغد

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

فيديو

ثقافة العلوم والابتكار.. مبادرات تطوير منظومة التعليم العالى خلال7 سنوات.. فيديوجراف

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس 97

قدمت كاملة أبو ذكرى وعز والمرسى.. سميرة محسن: اتجهت للإنتاج بسبب أفلام المقاولات

دعم وتطوير الأنشطة التربوية.. إنجازات الرئيس خلال 7 سنوات فى مجال التعليم

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ