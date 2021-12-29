حصاد الصناعة 2021| هيئة المواصفات والجودة تجري 675 تفتيشا وتصدر 198علامة حلال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، بإجراء 675 تفتيش دوري لعدد 194 منشأة خلال عام تنتج 524 منتج وذلك خلال العام الجاري 2021.

وأشارت الوزارة في حصادها السنوي، إلى أنه تم إصدار تراخيص جديدة لعلامة الجودة لنحو 34 منشأة تنتج 67 منتجا، بالإضافة إلى تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (132) منشأة تنتج (214) منتج.

كما تضمن الحصاد إصدار الهيئة 92 شهادة مطابقة لعدد 59 منشأة، ودراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (69) مرجل، وكذلك منح علامة حلال لعدد (198) منشأة تنتج (3601) منتج.

وقامت الهيئة بمنح علامة المطابقة لعدد 1978 علامة وذلك لنحو 19 منشأة، فضلاً عن فحص 25 مقطورة لعدد 6 منشأة، فضلاً عن قيامها بالتحقق من شهادات الصلاحية واللحام الخاصة بالتانكات والمستندات المطلوبة وعددها (4129) تانك.

كما أجرت الهيئة 65,951 اختبار تضمنت 24392 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و25386 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و9704 بمعامل الاختبارات الغذائية، و6469 اختبار بمعامل اختبارات الغزل والنسيج.

وفي مجال الاختبارات والمعايرة الصناعية، قامت الهيئة بمعايرة عدد (12656) جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات، والاشتراك في برنامج الكفاءة الفنية لعدد (4) معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية، واستحداث 10 اختبارات فحوص غذائية جديدة، وذلك في ظل توجه الوزارة للمحافظة على استمرار منظومة الإعتماد للمعامل واعتماد اختبارات جديدة طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية أيزو 17025.