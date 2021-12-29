حصاد 2021| تحديث الصناعة يقدم 1749 خدمة لـ 683 شركة بتكلفة 37.9 مليون

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، قيام مركز تحديث الصناعة التابع لها بتقديم 1749 خدمة لنحو 683 شركة مستفيدة فى مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.9 مليون جنيه خلال عام 2021.

وقالت الوزارة بحسب حصادها السنوي، إن تلك الخدمات ترتكز فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة.

وأوضحت أن المركز قام بدراسة 126 مخرجا بحثيا لتحديد إمكانية تسويقها وتشبيكها بالمجتمع الصناعي، وبناء قدرات رواد الأعمال لـ 232 مستفيدا فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية.

ونوهت إلى أن المركز ساهم فى استحداث نحو 40 تصميما جديدا للمنتجات اليدوية، وساهم أيضا فى ضم 13 وحدة إنتاجية في قطاع الحرف التراثية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن مساندة 236 شركة للحصول على تمويل من القطاع المصرفى، وكذا تقديم 61 خدمة مالية للشركات.

وأضافت الوزارة أن المركز نجح في توفير 107 فرص تصديرية لنحو 40 شركة مستفيدة للتصدير لعدد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وعلى صعيد مبادرة “حياة كريمة”، أشارت الوزارة إلى أنه تم حصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف، إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية، وذلك لمساعدتها على المشاركة فى المبادرة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع شركة استراتيجيك للإدارة والتسويق الإماراتية و"كرييتف إيجبت" بشأن توريد بعض المنتجات المتميزة للجناح المصري بـ"إكسبو 2020 دبي".