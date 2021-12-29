قفزة قياسية.. الأردن يسجل 466 إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" .

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 466 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في المملكة.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن إلى 794 حالة.

وكان عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بالأردن، بسام حجاوي، قال في وقت سابق، إنه تم تأجيل صدور قرار بتخفيض الحجر المنزلي لأقل من 10 أيام للمصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، بسبب أدلة علمية "لم تثبت بعد بأن فترة حضانة أوميكرون أقل من دلتا".

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أضاف حجاوي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة لم تجد علامات ظاهرة على أن أوميكرون أشد خطورة، لافتًا إلى أن العلامات تشير إلى أن المتحور الجديد يصيب الأصغر سنًا.

من جانبه، قال محافظ العاصمة الأردنية، ياسر العدوان، إن الفرق المختصة بالمحافظة تقوم بمراقبة الأشخاص يتواجدون في الحجر المنزلي، بشكل دوري.

وأضاف العدوان، أن المتابعة تكون على مرحلتين صباحية ومسائية، لافتا إلى أن التفتيش على الإصابات بمتحور أوميكرون يكون يوميًا وبنسبة 70%.

ولفت إلى أنه لم تسجل أي مخالفة للحجر المنزلي على المصابين بأوميكرون.