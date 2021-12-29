عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة قياسية.. الأردن يسجل 466 إصابة بمتحور أوميكرون

علم الأردن
علم الأردن

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" .

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 466 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في المملكة.

الأردن.. الإبقاء على حجر مصابي متحور أوميكرون لـ 10 أيام

الأردن.. تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن إلى 794 حالة.

وكان عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بالأردن، بسام حجاوي، قال في وقت سابق، إنه تم تأجيل صدور قرار بتخفيض الحجر المنزلي لأقل من 10 أيام للمصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، بسبب أدلة علمية "لم تثبت بعد بأن فترة حضانة أوميكرون أقل من دلتا".

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أضاف حجاوي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة لم تجد علامات ظاهرة على أن أوميكرون أشد خطورة، لافتًا إلى أن العلامات تشير إلى أن المتحور الجديد يصيب الأصغر سنًا.

من جانبه، قال محافظ العاصمة الأردنية، ياسر العدوان، إن الفرق المختصة بالمحافظة تقوم بمراقبة الأشخاص يتواجدون في الحجر المنزلي، بشكل دوري.

وأضاف العدوان، أن المتابعة تكون على مرحلتين صباحية ومسائية، لافتا إلى أن التفتيش على الإصابات بمتحور أوميكرون يكون يوميًا وبنسبة 70%.

ولفت إلى أنه لم تسجل أي مخالفة للحجر المنزلي على المصابين بأوميكرون.

الأردن اوميكرون فيروس كورونا كورونا متحور اوميكرون إصابات أوميكرون

ترشيحاتنا

يؤسس لدولة عصرية|موازنة البرلمان: السيسي حريص على حل مشكلة البناء غير المخطط

اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط.. صور

الكشف عن تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

بعد بتر ذراعه.. طفل يعزف على الطبول ببهجة والسر في والده

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

انهيار نيللى كريم من البكاء خلال ظهورها مع مايا دياب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

بمناسبة عيد الميلاد.. رئيس الوزراء يشدد على رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

كيروش يحسم مصير حراس مرمى منتخب مصر في الأمم الأفريقية

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

دعم وتطوير الأنشطة التربوية.. إنجازات الرئيس خلال 7 سنوات فى مجال التعليم

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ