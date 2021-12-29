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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلق رحلات طيران كوريا إلى شنيانغ بسبب إصابات كورونا

الصين
الصين

 ذكرت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم /الأربعاء/، أنها تلقت إخطارا من السلطات الصينية بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى شنيانغ بسبب إصابات جديدة بفيروس كورونا وجدت بين ركاب طائرتها التي هبطت هناك في وقت سابق من هذا الشهر.


وأكدت الشركة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إصابة 8 ركاب صينيين على متن رحلة الخطوط الجوية الكورية التي غادرت من مطار إنتشون الدولي في 17 ديسمبر الجاري بفيروس كورونا بعد هبوطهم في شنيانغ، شمال شرق الصين.


وتفرض الصين حظرًا لمدة أسبوعين على أى مسار شركة طيران إذا ثبتت إصابة خمسة ركاب أو أكثر على متن طائرة تعمل على هذا المسار بفيروس كورونا عند الوصول.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت حكومة هونغ كونغ بتعليق رحلات الخطوط الجوية الكورية إلى أراضيها لمدة أسبوعين حتى 8 يناير بعد إصابة بعض ركابها بفيروس كورونا.

الخطوط الجوية الكورية السلطات الصينية شنيانغ كورونا فيروس كورونا

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