عام خاف فيه المصريون حصاد زلازل 2021.. والخبراء يؤكدون لا داعى للقلق.. ثلاثة فى شهر واحد.. وآخرها حدث اليوم

الدكتور جاد القاضى: مستبعد دخول مصر إلى حزام الزلازل فى الوقت الراهن

الدكتور جاد القاضى: لم يتم تسجيل وقوع أى خسائر فى الأرواح جرار أى زلزال

شهد عام 2021 منذ بدايته الكثير من الظواهر الطبيعية والفلكية التي حدثت بصورة متكررة عن السنوات الماضية ، حيث لم نشهد حدوث مثل هذه الظواهر بشكل متكرر ودائم إلا في هذا العام ، خاصة تكرار الزلازل بصورة ملحوظة .

وفي هذا التقرير يرصد "صدى البلد" عدد الزلازل التي حدث منذ بداية هذا العام الي يومنا الحاضر ، وتفسير الخبراء والمتخصصين لكثرة حدوثها .

جاء أول زلزال هذا العام مع اول شهر بها حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس الموافق 21/1/2021 هزة أرضية بجزيرة قبرص وعلى بعد 430 كم شمال مدينة دمياط .

وقد كان بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر ، و خط العرض : 35.03شمالا ، وخط الطول 33.51شرقا وبعمق ‏50 كم دون وقوع أي خسائر .

والزلازل الثانى الذى حدث كان يوم الأحد الموافق 11/4/2021 عندما جدث هزة أرضية بخليج العقبة، وتبعد 156 كم شمال شرق مدينة شرم الشيخ.

كانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: الأحد الموافق 11 /04 /2021

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وقت الحدوث : 41 55 03 صباحا بالتوقيت المحلى

القوة : 3.0 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض : 34.86 شمالا

خط الطول : 29.18 شرقا

العمق : 6 كم

وثالث زلازل هذا العام حدث فى أكتوبر حيث كان بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، شعر به المصريون .

ولم يتم تسجيل أى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت نتيجة أن الهزة سطحية.

وكان زلزال مدينة 6 أكتوبر أقل من المتوسط ولكن وجود أماكن ذات طابع عمراني جعل السكان يشعرون به دون وجد أي خسائر .

وسجلت محطات رصد الزلازل من تسجبل الزلازل خلال هذا العام حيث حدث زلزال أخر فى يوم الاثنين الموافق 27/09/2021 عندما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كم).

واعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان صحفي له ان بيانات هذه الهزة الارضية كالتالي: -

تاريخ الحدوث : الاثنين الموافق 27 /09/2021

وقت الحدوث والقوة : 20 17 08 صباحا بالتوقيت المحلى

قوة الزلزال : 5.3 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 25.19 شمالا

خط الطول : 35.12 شرقا

العمق : 10.3 كم

هذا ولم يرد للمعهد حدوث خسائر داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.

وكان ذروة الزلازل لهذا العام حدثت فى شهر أكتوبر حيث تم تسجيل فى هذا الشهر عدد من الزلازل المتتابعة جاء أولالها فى يوم عمل ذكرى سئ عند جمع المصريين حيث حدث فى نفس اليوم الذى حدث فيه زلازل 1992

حيث سجلت سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم الثلاثاء الموافق 12 اكتوبر 2021، هزة أرضية، فى منطقة جنوب جزيرة كريت فى تمام الساعة 11:25 دقايق بقوة 6.4 يضرب .

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وعلي بعد 314 كم شمال مرسي مطروح و ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد ان هذا المعهد لم يرد له ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الأرواح والممتلكات

وجاء الزلازل الثانى فى نفس ذات الشهر فى يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، حيث سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر.

ثم تبع هذا الزلازل تابعين اخرين اقل منه فى القوة على مقياس رصد الزلازل، حيث قال قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه تم رصد تابعين لزلزال اليوم، موضحًا أن المواطنين شعرو به لـ 3 ثواني، مؤكدًا أنه لم يتجاوز 2.4 ريختر.

وأضاف أن الزلزال الذى شعر به المواطنين اليوم بالقاهرة الكبري مصدره جزيرة كريت.

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن منطقة شرق البحر المتوسط معروف عنها أنها منطقة نشاط زلزالي، موضحا أن زلزال كريت اليوم شعر به بعض السكان عدد من المحافظات المصرية.

وأكد جاد القاضي، أن زلزال كريت اليوم كان على عمق 65 كيلو مترا ما أدى إلى الإحساس به في بعض المحافظات المصرية.

وأوضح، أنه كان هناك تابعين بقوة 3.4 ريختر ما جعلهما غير محسوسين في مصر، مضيفا أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على بعده من المركز وعمق الزلزال نفسه، موضحا إنه لو كان زلزال اليوم سطحيا ما شعر به أحد في مصر.

كما أعلن قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إنه صباح يوم الخميس 21 أكتوبر قد حدثت بعض الهزات الزلزالية غير المحسوسة، والضعيفة على مقياس ريختر، وأضاف أننا نسجل فى اليوم الواحد من زلزال إلى زلزالين، ولكن بدرجات مختلفة وغير كبيرة ومتفاوتة وغير محسوسة.

واضاف الدكتور جاد الى أن إنه تم رصد زلزال اليوم بلغت قوته 3.9 على من مقياس ريختر، وكان مصدره نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضى، وشدد المركز على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة، وان زلزال يوم الثلاثاء تبعه ثلاث توابع زلزالية ولكن كانت قوتها ضعيفة وغير مؤثرة .

وأضاف الدكتور القاضى أن بسبب قدرة زيادة كفءئة وقدرة محطات الرصد الزلزالي ورصد كل الزلزال التى تحدث سواء كان بدرجة كبيرة أو صغير ادى الى شعور المواطنين زياد عدد الزلزال والذى يعني دخول مصر الى حزام الزلازل ولكن هذا غير صحيح وان مصر بعيده كل البعد عن الحزام الزلزلى، بالاضافة الى التوسع العمراني الذى يحدث فى مناطق انيه جعل الشعور بالزالزل بدرجة أكبر .



أبا عام 2021 أن يرحل بسلام بدون أن يودعنا بزلازل جديد حيث شهدنا اليوم وقوع أخر زلزال حيث سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له منذ قليل، لقد شعر بهذه الهزة عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية فى أن هذه الهزة قد حدثت تمام الساعة 7.15 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية.

نفى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، دخول مصر في حزام الزلازل بسبب الهزات الأرضية التي شهدتها عدة مناطق حول العالم خلال العام وشعور المصريين بها قائلاً : مصر لم تدخل حزام الزلازل ومستبعد تماماً دخولها فيه في الأجلين القريب والبعيد.