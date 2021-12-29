بشرط واحد.. برلماني: الدولة حريصة على تعزيز الدعم المقدم لعشرات الملايين

قال محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز الدعم المقدم لعشرات الملايين من المصريين، شرط أن يصل إلى من يستحقه ولا يكون هناك هدر في هذا الدعم، مشيرا إلى وجود دعم في الخبز ودعم في الطاقة والعديد من أوجه الدعم الأخرى مثل الدعم النقدي المقدم في مشروع تكافل وكرامة.

مخصصات الحماية الاجتماعية

ولفت محمود، في تصريح خاص له إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية لملاين المصريين زادت طوال عهد الرئيس السيسي، كما تضاعفت المعاشات والأجور، وهذا بهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري. منوها بتراجع معدل الفقر إلى نحو 29% من إجمالي عدد السكان، لأول مرة في مصر منذ عقود. وشمول برنامج تكافل وكرامة لنحو 3 ملايين و400 ألف أسرة، بالإضافة إلى الدعم السلعي عبر 23 مليون بطاقة تموين تخدم نحو 64 مليون مواطن، ووجود دعم هائل لرغيف الخبز.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كل أوجه الدعم هذه، تؤكد حرص الدولة على استمراره ودعم الطبقات البسيطة والتوسع في ذلك، خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، مع وجود قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لضمان وصوله لمستحقيه.

واختتم نائب سوهاج بأن موضوع هيكلة الدعم، الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا، لن يمس الطبقات الفقيرة والبسيطة، ولكن سيصل به إلى مستحقيه وفق رؤية حكومية وموضوعية تمامًا.

ومن جانبه، أكد وزير التموين علي المصيلحي اليوم الأربعاء، أن العام المقبل 2022 سيشهد إعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر.

وقال وزير التموين في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إن منظومة الدعم الحالية في مصر ظالمة لبعض الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، معلناً أن العام المقبل سيشهد إعادة هيكلتها.

وأضاف المصيلحي أن الحكومة المصرية تستهدف استكمال بيانات منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحة لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف إصدارات بطاقات التموين الجديدة.

وكان مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، صرح يوم الخميس الماضي، بأن الوزارة تصفي أسماء ملايين المواطنين ممن كانوا في منظومة الدعم، وأنها تحتاج إلى إعادة نظر لمحددات الدعم.

وأوضح عشماوي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عدد المستفيدين من الدعم حاليًا أكثر مما ينبغي، وقد يكون هناك من يستحق الدعم ولا يوجد في منظومة الدعم.

وأوضح أن حجم الدعم في مصر 321 مليار جنيه، ويمثل 18% في منظومة الدعم، لافتًا إلى أن نحو 90% من أطفال مصر مدعومين في الخبز، وهذا أمر غير منضبط.

وأكد أنه يجب إعادة النظر وإعادة تقييم منظومة الدعم وضبطها، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتقييمها وضبطها قبل مارس المقبل.