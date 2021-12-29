عبدالباسط حمودة : مكنش فيه غيرة أو نفسنة بين المغنيين |فيديو

قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إن العلاقات بين المغنيين الشعبي كانت في غاية الروعة والاحترام، مضيفا أنه يجمعني علاقة صداقة بجميع زملائي في الغناء الشعبي.



وأضاف عبد الباسط حمودة، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يكن هناك أي غيرة أو نفسنة أو أي معارك، متابعا أنه :"كنا نخلص ونروح على شارع محمد علي نقعد على القهوة، ونأكل مع بعض ونفطر مع بعض".

وأضاف عبد الباسط حمودة، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه :"الجيل الجديد فيه ناس بتغني وفيه ناس مش بتغني، واحنا تعبنا وعاشرنا الأجيال التي علمتنا معنى الفن".



وتابع نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، أن :"وصلت مش جهجوني ومش عفيجة، واشتغلنا في موالد وفي أماكن كتيرة، وده سبب استقراري على القمة طيلة الأعوام الماضية".



وأكمل نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، أن :"الغناء في الشارع والموالد علمني الكثير وأول أمر تعلمته هو الصبر".



