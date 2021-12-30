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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي: مكانة المملكة العالمية ترجع لأدوارها المحورية في السياسة الدولية

الملك سلمان
الملك سلمان

اعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن "مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق".

وأعرب الملك سلمان في الخطاب السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي عن تقديره لـ"الأعمال الجليلة" لهذا المجلس.

وأضاف أن "بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية".

السعودية.. الملك سلمان يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

وتابع: "باركنا إطلاق سمو ولي العهد (محمد بن سلمان) العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة للناتج المحلي.".

وأردف قوله: "مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار".

وأعرب عن شكره للمواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، كما توجه بالشكر للقوات السعودية في جميع القطاعات لا سيما المنتشرين على الحدود الجنوبية.

 

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