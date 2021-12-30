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فن

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

المطرب الشعبي محمود
المطرب الشعبي محمود الليثي

أعلن المطرب الشعبى محمود الليثى - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- خبر وفاة زوج شقيقته، ولم يتطرق إلى تفاصيل الجنازة وموعدها وتشييع الجثمان. 

وكتب محمود الليثي عبر فيسبوك: «البقاء والدوام لله جوز اختي عاطف مسعود ان لله وان اليه راجعون»، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء للمتوفى. 

 

حفلات محمود الليثي 

حالة من النشاط الفني يعيشها نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي  ، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجارى، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذى سيقدم خلال أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره الذى يحرض على التفاعل مع أغنياته وترديد كلماتها.

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثي، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالهم بأجمل اغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

وكان المطرب محمود الليثي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى

 

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