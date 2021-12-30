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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| الموت يفجع المطرب محمود الليثي.. خيانة طليقة أحمد الفيشاوي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها الموت يفجع المطرب محمود الليثي ، طليقة أحمد الفيشاوي تتحدث عن الخيانة ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

استعانت ندى الكامل ( طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ) بتعليق الفنانة سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأولى خبر طلاقها فجأة، والذي وقع في 21 ديسمبر الجاري، في صمت.

ونشرت ندى الكامل - عبر ستوري حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام - جزءًا مقتبسًا من تعليق سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية مفداه «مفيش ست تستاهل الخيانة»، لتثير الإنتباه والتساءلات حول خيانة أحمد الفيشاوي ، لها قبل وقوع الطلاق.

 

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

أعلن المطرب الشعبى محمود الليثى - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- خبر وفاة زوج شقيقته، ولم يتطرق إلى تفاصيل الجنازة وموعدها وتشييع الجثمان.

وكتب محمود الليثي عبر فيسبوك: «البقاء والدوام لله جوز اختي عاطف مسعود ان لله وان اليه راجعون»، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء للمتوفى. 

 

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

كشف عدد من جمهور ومحبي الفنان محمد رشاد ، الستار عن حساب حبيبته التي يستعد للإحتفال بخطبته لها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وتدعى خطيبة محمد رشاد المرتقبة باسم «غادة فتحي» وهي عضو باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وننشر فيما يلي عدة صور لها، قبل الاحتفال بخطوبتهما. 

 

الفن دمرني أوي| غادة عبد الرازق: كان نفسي أدخل السلك القضائي

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج The Insider بالعربي، في لقاء متلفز كشفت فيه تفاصيل أعمالها الفنية والشخصية.

وكشفت غادة عبد الرازق خلال اللقاء أسباب ندمها لدخولها الوسط الفني، وقالت إن هناك تراكمات من عدة أشياء أوصلتني لمرحلة جعلتني أقول: «الطريق ده دمرني أوي وأخد مني أوي وأخد من حياتي».

وأوضحت غادة عبد الرازق أنها كانت تريد أن تدخل السلك القضائي مثل والدها وتكمل مسيرته بعدما درس الحقوق وعمل بمجلس الدولة، وكاد أن يصبح وزيرًا للإستثمار قبل وفاته بأيام. 

 

بعد حلاقة شعرها.. غادة عبد الرازق: كنت ممكن أوصل لمرحلة شيرين

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج The Insider بالعربي، في لقاء متلفز كشفت فيه تفاصيل أعمالها الفنية والشخصية.

وعلقت غادة عبد الرازق على أزمة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، لاسيما وأن الأخيرة قدمت أغنية «مشاعر» خلال أحداث مسلسل «حكاية حياة» التي لعبت الأولى بطولته.

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