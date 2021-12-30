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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفله في أربيل.. مصطفى العبد لله في جولة ببغداد ترويجا للسياحة

جولات مصطفى العبد
جولات مصطفى العبد الله

حرص الفنان مصطفى العبد لله على التواجد في جولة داخل شارع المتنبي، مع أمين بغداد، السيد علاء الكاظمي وهشام الذهبي والإعلامية رقية وصباح الكاظمي، من أجل التريج للسياحة في بغداد.

ويأتي ذلك تزامنا مع استعداده، لإحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الجاري، بمناسبة احتفالات رأس السنة، حيث تعد تلك أولى حفلات مصطفى العبد الله في أربيل بدولة العراق.

 

أحدث أعمال مصطفى العبد الله

وأطرب الفنان العراقي مصطفى العبد الله، مؤخرا بأغنية تحمل اسم نسيان بالنسيان، على موقع الفيديوهات بموقع يوتيوب.

وتعاون مصطفى العبد الله في أغنيته جديدة نسيان بالنسيان،  مع الموزع حيدر كيتارا، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان سيف عامر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: حالف لاسوي مثلك، لا تعتقد ندمان، وياك واحدة بواحدة نسيان بالنسيان، تبعد عليا ابعد، تهملني إني أهمل، اللي مايضمني بقلبه، ف عيني أصلا ينزل، علمتني إني الأيام، أقوى من الناس الظلام، واللي قلبه اتجن احتاره، ضيعت من عمري أهواي.

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مصطفى مصطفى العبد لله الفنان مصطفى العبد لله الفنان بغداد

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