بسبب الأحوال الجوية.. اتحاد الطائرة يعلن تأجيل مباريات بالدوري

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز، وبعض مواجهات المراحل السنية المختلفة.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن هذا القرار ناشرًا: "نظرًا لسوء الأحوال الجوية قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة تأجيل جميع المباريات التي بها سفر من محافظة إلى محافظة أخرى".

وتابع بيان الاتحاد: "المباريات المؤجلة سواء الممتاز بدرجاته أو المراحل السنية المختلفة والتي تقام أيام الجمعة والسبت والأحد القادم على أن تستكمل المباريات المؤجلة في نهاية الجدول المرسل".

وكانت أبرز المواجهات المؤجلة لقاء النادي الأهلي ونادي إسكندرية للبترول للرجال، والأهلي وسموحة للسيدات بالإسكندرية أيضًا.