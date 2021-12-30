غادة عبد الراوق تكشف مصير عملها مع ياسمين صبري

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقاء متلفز لها عبر برنامج The Insider بالعربي، تفاصيل توقف العمل الذي كان يرتقب بينها وبين الفنانة ياسمين صبري.

وقالت غادة عبر الرازق، إنه كان بالفعل هناك مشروع للعمل بينها وبين ياسمين صبري، لكن توقف لأنه يتطلب التحضير لفترة بحيث يكون عملًا قويًا يليق بأن يحمل اسم نجمتين في الدراما.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

على جانب آخر شاركت غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.