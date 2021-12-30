إحالة 66 موظفا بالأقصر للتحقيق لعدم الانضباط

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر ، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

و قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر تحت إشراف عبد الحميد الكيلاني مدير الادارة ، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل عدد ٨٨ متابعة حسب الخطة الموضوعة ، وتم احالة ٦٦ موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١ الجاري لعدم الإنضباط الإداري، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير ١٦ محضر مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين ، كما تم تحرير ٧٢ محضر نظر وحفظ.

وقد أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر .

ياغتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.