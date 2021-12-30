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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط أقراص مخدرة مع راكب أجنبي في مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب أجنبي بحوزته كمية من العبوات الدوائية بها أقراص مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

بحسب مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن تلاحظ له وجود عبوات دوائية وسط الملابس بالحقائب، قام محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا.

وأسفر التفتيش عن ضبط ٣٣ شريط لعقار Clanazepam المدرج بجداول المخدرات باجمالي ٣٣٠ قرصا. أمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة

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