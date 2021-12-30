دينا الوديدي وإيهاب يونس ضيفا كايرو ستيبس على قناة وزارة الثقافة

تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب العرض الأول لأحدث حفلات الفريق المصرى الألماني كايرو ستيبس لمؤسسه عازف العود الموسيقار باسم درويش احتفالا بالعام الجديد، وذلك فى العاشرة مساء الجمعة 31 ديسمبر ويستمر حتى الدقائق الأولى من 2022.

حيث يبث الحفل من مسرح الأوبرا الكبير بالاشتراك مع اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى مع ضيوف الشرف المنشد الشيخ إيهاب يونس، المغنية الشابة دينا الوديدى والعازفين إيڤيلين هوبر ( هارب ) ، ميولو فرانسل (ساكسفون - كلارنيت ) وتضمن باقة من الاعمال الخاصة بالفريق والتى تمزج موسيقى الجاز ذات الجذور الافريقية مع الشكل الموسيقى الصوفى منها اسكندرية ، الف ، نوبى ، بكرة ، خليجي ، امبير ، سلطان ، شمس ، جاردن سيتي ، جروبي كافيه ، سيوة ، يا مالك القدر ، انفراج ، اوليه كايرو .

كما أعدت وزارة الثقافة مجموعة من العروض المميزة لبثها على قناتها باليوتيوب خلال الأسبوع الأول من يناير ضمن الاحتفالات باستقبال العام الجديد.