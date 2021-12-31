عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. القمر يقترن بالكوكب الأحمر ونجم العقرب

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

نشهد اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر آخر الظواهر الفلكية لعام 2021، حين يقترن القمر مع كوكب المريخ(الكوكب الأحمر) ونجم قلب العقرب، وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نشهد يوم فى أخر ليلة من عام 2021 ظاهرة اقتران هلال القمر الرقيق مع كوكب المريخ ونجم قلب العقرب.

وأوضح الدكتور تادرس أن كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر و نجم قلب العقرب يتميز باللون الأحمر أيضا ويكون الاقتران فى تمام الساعة في الخامسة صباحا الى ان يختفي هذا المشهد من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .


ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المريخ 


ويعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر

جدير بالذكر أن المريخ يحتوي على أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو بركان جبل أوليمبوس الذي يبلغ ارتفاعه 24 كم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ارتفاع قمة إفرست على الأرض.

نجم قلب العقرب

قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنه به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري .

نجم قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

الظواهر الفلكية القمر المريخ القومي للبحوث الفلكية

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تفاصيل إعارة كهربا للدوري التركي وموقف النادي الأهلي

دعاء الجمعة الأخيرة من عام 2021.. رددها تحقق الأمنيات المستحيلة

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

رابطة الأندية تستعد لخطف لجنة الحكام بهذه الطريقة

دعاء نهاية العام.. أدعية تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

عصام عبد الفتاح: الحكام حصلوا على رخصة الفار دون تدريب كافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

الطقس الان .. الأرصاد تحذر المواطنين: سحب رعدية وأمطار غزيرة

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ