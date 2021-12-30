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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحدث شاشة إلكترونية فى العالم.. قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية |شاهد

قاعة مجلس الوزراء
قاعة مجلس الوزراء

شرح المهندس سامح وديع، المسؤول عن مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تفاصيل قاعة إجتماعات الحكومة.

وقال سامح وديع  خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار تقديم الإعلاميين، مفيد فوزى، وتامر أمين، أن مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية  فى المرحلة النهائية من التشطيبات.

وأضاف المسؤول عن مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ، أن المبنى تم إنشاؤه بتقنية الجيل الخامس من التكنولوجيا.

أحدث شاشة فى العالم 

وأوضح المهندس سامح وديع، أن القاعة تضم 34 كرسيا، خاصة بالوزراء، فضلا عن الشاشات الالكترونية الحديثة أمام كل كرسى.

وتابع  سامح وديع : أجهزة الوزراء موصولة بأحدث شاشة إلكترونية فى العالم من هذا النوع، وومتواجده أيضا في دبي.

مبنى مجلس الوزراء مجلس الوزراء العاصمة الادارية اجتماع الحكومة سامح وديع

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