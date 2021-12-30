النشرة الدينية| جوزي عايزني أجاري مديره علشان الترقية.. هل يجوز التغيب عن حضور الجمعة الأخيرة من 2021

عدد من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير من الناس نشرها موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية ونستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

جوزي عايزني أجاري مديره في علاقة علشان الترقية.. مبروك عطية: فساد وقلة دين

خالد الجندي : لو قعدت على ترابيزة فيها خمور تاخد نفس الوزر

نظرا لصعوبة الطقس.. حكم التغيب عن حضور الجمعة الأخيرة من 2021

حكم الاحتفال بنهاية العام.. رد حاسم من خالد الجندي على القول ببدعته

مبروك عطية: اقتناء شجرة الكريسماس أمر مباح

رب دعوة في جوف الليل.. 3 كلمات لا ترد للرزق

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