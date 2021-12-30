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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| جوزي عايزني أجاري مديره علشان الترقية.. هل يجوز التغيب عن حضور الجمعة الأخيرة من 2021

النشرة الدينية
النشرة الدينية

عدد من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير من الناس نشرها موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية ونستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

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نظرا لصعوبة الطقس.. حكم التغيب عن حضور الجمعة الأخيرة من 2021

 

حكم الاحتفال بنهاية العام.. رد حاسم من خالد الجندي على القول ببدعته

 

مبروك عطية: اقتناء شجرة الكريسماس أمر مباح

 

رب دعوة في جوف الليل.. 3 كلمات لا ترد للرزق

 

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شيخ الأزهر يهنئ البابا فرنسيس والبابا تواضروس وقادة الكنائي بمناسبة عيد الميلاد

 

كيفية استقبال السنة الجديدة 2022

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