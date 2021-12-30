انضمام ثلاثة لاعبين لقائمة المنتخب مصر.. تعرف عليهم

أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن ‏ضم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي لقائمة المنتخب مصر المرشحة للسفر للكاميرون.

وكتب أحمد شوبير عبرصفحته الرسمية بموقع فيسبوك “ ‏ضم مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي لقائمة المنتخب المرشحة للسفر للكاميرون واحتمال إقامة مباراة ودية قبل السفر إلي الكاميرون.. كل التمنيات بالتوفيق لمنتخب مصر ”.

قائمة المنتخب مصر



وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.



وتضم القائمة 25 لاعبًا وهم:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء



وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .