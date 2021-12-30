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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آراء الجماهير في قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية واستبعاد قفشة.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير في قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا.


قال "عمرو محمود" إنها قائمة ممتازة جدا، لكن المفترض من كيروش الاهتمام بالنجوم الذي لا يستغلها في الفريق مثل رمضان صبحي.


وأكد "محمد حسن" أن من المفترض التركيز علي مكان كل لاعب في الملعب مثل اللاعب محمد شريف من المفترض محمد شريف هجوم مش جناح وهذه أخطاء يجب حلها.


ولفت "أحمد علاء" أن غياب قفشه مؤثر جدًا لأنه من أهم صانعي الألعاب في مصر و من المفترض نعرف أسباب استبعاد لمجدي قفشه.


وأضاف "حسام يحي" أنه يرجح تغيير كيروش والذي يقود المنتخب يكون حسام حسن لأنه من أحسن المدربين في مصر وهو أحسن من أي مدرب أجنبي.


وأوضح "علي محمود" أن من المفترض أن يقول كيروش أسباب استبعاده لمجدي قفشه ولطارق حامد، لأن هذه الاستبعادات غير مفهومة.


واختتم "إسماعيل أحمد" أن مجدي قفشه لاعب مهم جدا ولا يوجد أي بديل له و تبديله بعبدالله السعيد غير مرض بالمرة.

 

، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :
حراس المرمى:
1. مجمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء
وسط الملعب:
13. عمرو السولية 
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين
المهاجمون:
20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن " تريزيجيه "
25. رمضان صبحي

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .

رمضان صبحي عبدالله السعيد حسام حسن منتخب مصر

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