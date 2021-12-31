عز الأسطول : بداياتي في الغناء منذ عام 1997..والموسيقار نادر عباسي اكتشفني..فيديو

قال المطرب عز الاسطول، إنه بدأ الغناء منذ عام 1997، مشيرا أنه كان يغني في الأماكن الخاصة بوزارة الثقافة والاثار، ومحكى القلعة ومسرح الجمهورية والابرا وأماكن أخرى".

وأضاف عز الأسطول، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري ، أن الموسيقار الكبير نادر عباسي هو من اكتشفني وكنت أرغب فى أن أتعرف عليه من زمان".

وتابع عز الإسطول، كنت دائم التواصل مع الموسيقار نادر عباسي وأكدت له انه لو أن هناك عمل وطني أحب أن أشارك فيه، وتحدثت معه عن ابنتي وأن لها صوت مميز".

قام بأداء مميز

وأشار المطرب عز الاسطول إلى أن اللحن الموجود باحتفالية طريق الكباش كان صعبا لكن نادر عباسي قام بأداء مميز، وساعد على خروج الحفل بالشكل اللائق".



