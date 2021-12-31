  أوتوستراد تزلزل مسرح الزمالك في حفل رأس السنة

احتفل مسرح الزمالك بحلول العام الجديد بسهرة غنائية مميزة مع الفرقة الأردنية أوتوستراد تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

وفاجأت أوتوستراد جمهورها المصري بالعرض الحي الأول لأجدد أغنياتها "فكرك" والتي أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور منذ أيام، بجانب تقديمها أغنية "بغيابك"، المقرر ظهورها للنور قريبا.

ومزجت أوتوستراد إطلالتها الغنائية في الزمالك بتوليفة مميزة من أغانيها القديمة والجديدة، بداية من "ماشي بسرعة ألف" و"استنى شوي" مرورا بأغنيات "أنا بكرا معطل" و"مافي وقت" و"ألبير"، كما فاجأت الحضور بمشاركة خاصة للمطرب خالد عصام، الذي شاركهم المسرح في أول إطلالة لايف له قدم خلالها أغنيته الشهيرة "اعذريني".

ووضعت اوتوستراد بهذا الحفل مسك الختام على انطلاقتها الفنية الجديدة تزامنا مع انتهائها من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، والخامس في مسيرة الباند بعد قرابة أربع سنوات عن ظهور ألبومها الرابع "تراثي"، والذي قررت إطلاق أغانيه فرادى، من بينها "فكرك" و"بغيابك"، تمهيدا لظهوره كاملا بدايات العام الجديد.

ختام موسم الحفلات:

كما اختتمت أوتوستراد موسم حفلات ديسمبر في مسرح الزمالك، الذي شهد انتعاشة موسيقية تزامنت مع احتفالات الكريسماس، من بينها فرقة "سيناتراز" وفرقة "جلاس اونيون"، بجانب الانتعاشة الفنيو التي شهدها المسرح مؤخرا بسلسلة حفلات ناجحة جماهيريا، من بينها أيقونات الراب في مصر حاليا، من بينها حفلات "شاهين" و"عفروتو" و"باتيستوتا" و"مروان موسى".

وتمتد رحلة أوتوستراد لأكثر من 14 سنة، وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب، كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة وخفة دم كلماتها، وفي حصيلتها 4 ألبومات، بداية من "في أوتوستراد" و"أوتوستراد" مرورا بألبوم "نيتروجين" وصولا لألبوم "تراثي التوسع إلى الداخل".