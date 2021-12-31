هركز على الغناء .. سمية الخشاب تكشف طموحاتها في العام الجديد"خاص"

كشفت النجمة سمية الخشاب في تصريح خاص لصدى البلد عن أمنياتها وطموحاتها في العام الجديد .

وقالت سمية الخشاب :" أحلامي وامنياتي للعام الجديد هى التوفيق في شغلي والنجاح ودوام الصحه والعافيه لي ولاسرتي وامي الغاليه وكل الناس".

تابعت :" السنة كانت جميلة الحمد لله وكانت سنه انجازات بالنسبه لي وكنت أكثر نشاطا وتفاؤلا".

اختتمت :" اتمني في السنه الجديده احقق انجازات اكتر في شغلي واركز شويه علي الغناء لان جمهوري بيطلب ده مني وانا أحب الغناء جدا فضروري اهتم بيه واعطيه وقت وتدريبات كافية".

تطلّق بعد 3 شهور .. سمية الخشاب توجه رسالة خاصة للفتيات

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لمتابعيها من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر".



وكتبت سمية الخشاب" في نظريه مثبته بتقول: اللي بيهتم بحاجه او بتشغله لدرجه انه يتكلم عنها سواء بالسلب او بالايجاب بتبقي الحاجه دي فيه بس in-denial ".



النجمة سمية الخشاب وجهت نصيحة للفتيات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت سمية الخشاب" المفروض فتره الخطوبة متقلش عن سنه ونص علي الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن عالبت ونسترها، قوم ايه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاته متطلقه وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خايفة من كلام الناس او عشان العيال".

حبي نفسك وقدريها.. سمية الخشاب توجه رسالة دعم لـ شيرين عبد الوهاب

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة دعم للنجمة شيرين عبدالوهاب، بعد ظهورها حليقة الرأس في أول إطلالة لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا امس الجمعة في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.



وانضمت سمية، إلى عدد كبير من نجوم الفن الذين عبروا عن تضامنهم مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: " ‏شيرين الاحساس والابداع كلنا بنحبك وبنعشق صوتك واحساسك يلا بقي عايزين اغاني تكسر الدنيا كالعاده واللي فات مات بكره احلي واجمل وارجوكي بقي حبي نفسك وقدريها وخافي عليها ودلعيها لانها تستحق ‎@sherine"



وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها، حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة: "اقبلوني بشكلي ده، وانتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح: "أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت إلى شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور: "أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها إحدى أغانيها.