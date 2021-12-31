عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

رنا رئيس: منى زكي ممثلة جبارة وهي مثلي الأعلى ولها طلة تخطف القلوب

رنا رئيس
رنا رئيس

كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن مثلها الأعلى من الفنانات في التمثيل.

 

وقالت رنا رئيس: " منى زكي هي مثلي الأعلى من الفنانات ، فهي ذكية للغاية ، و بموت فيها و بحب اتعلم منها و بحب كلامها".

 

أضافت :" أنا  بحب الممثل المثقف وهي مثقفه جدا وبحب تمثليها ومنى زكي  لها تاريخ كبير اوي وبتقدر تخطف القلوب انا بانسبالي منى زكي  حاجه كبيره اوي ".

 

اختتمت :" بتعرف تتكلم بتعرف في كل حاجه،  ممثلة جبارة ومع أولادها كمان تتعامل بطريقة جيدة ، وعندنا ممثلين كويسين جدا  مثل النجمة ياسمين عبدالعزيز أيضا".

حلم حياتي تحقق.. رنا رئيس تتحدث عن تعاونها مع ماجد الكدواني

 

وتحدثت رنا رئيس  عن كواليس تعاونها مع النجم ماجد الكدواني في مسلسل "موضوع عائلي".

 

وقالت رنا رئيس: "أنا حلم حياتي اتحقق بالمشاركة مع النجم ماجد الكدواني في عمل فني، أنا عندي أحلام كتير بس دة حلم من أحلام حياتي اتحقق".

 

أضافت: "تعلمت من ماجد الكدواني الكثير فهو يعرف يتكلم بشكل مش طبيعي عنده رقي في الكلام،  وبيعرف يحتوي اللي قدامه فهو إنسان بمعني الكلمة".

 

تابعت:" تعلمت منه طريقه كلامه، وكيفية ان اكون دائما منتبهه لكلامي  ولو زعلت حد حتي من غير ما اقصد،  ازاي اجري عليه افهمه اني مش قصدي"

 

اختتمت: "هو إنسان مثقف وتعلمت منه إزاي آخد من كل شيء، ما يفيدني منه".

 

قالت الممثلة رنا رئيس، إن حلم حياتها كان العمل إلى جانب الفنان ماجد الكدواني، الذي شاركت معه في مسلسل موضوع عائلي مؤخرا.

 

ووصفت رنا رئيس، الفنان ماجد الكدواني بأنه من أكثر الممثلين الذي تحبهم في حياتها، وذلك في ندوة خاصة بموقع صدى البلد.

وأكدت رنا رئيس في تصريحاتها، على أنها لم تكن على علم بمشاركة ماجد الكدواني في مسلسل موضوع عائلي، مشيرة إلى أنه رشح اسمها بعد مشاهدتها في مسلسل ليالينا80.

ووصف رنا رئيس موضوع عائلي بأنه عمل قريب من قلبها، كما أحبت مسلسل الحرامي الذي عرض على منصة شاهد أيضا، لكن العملين مختلفين تماما.

فيلم رنا رئيس 

 

أعلنت الفنانة رنا رئيس خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43 عن استعدادها لخوض أولى تجاربها السينمائية خلال الفترة القادمة .

 

وأكدت رنا رئيس انها تستعد حالياً لخوض أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم سينمائى جديد تقوم ببطولته الفنانة منى زكى .

 

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل «ضل راجل» في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

 

وشاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل «نجيب زاهي زركش» مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.

 

وكانت قد حلت الفنانة الشابة رنا رئيس ضيفة على موقع صدى البلد ،لتكريمها عن أحدث أعمالها  مسلسل موضوع عائلي.

 

وعبّرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها لعرض عملها السابق "الحرامي" على منصة "شاهد"، وأشادت بتكرار التعاون مع المخرج أحمد الجندي في مسلسلها الجديد "موضوع عائلي" متمنيةً النجاح للمسلسل.

 

رنا رئيس منى زكى مثقفه جدا لها تاريخ كبير اوي ممثله جبارة

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تتحدث عن أفضل وأسوأ لحظات حياتها في عام ٢٠٢١ "خاص"

في عيد ميلاد عمرو مصطفى.. كرمه الرئيس السيسي وأغنية أنهت علاقته بعمرو دياب

كواليس حياة أم كلثوم.. سر حملها للمنديل وارتداءها النضارة السوداء ويوم مولدها الحقيقي

ريهام عبد الغفور تكشف عن أفضل وأسوء لحظات حياتها في عام 2021

حلم حياتي تحقق.. رنا رئيس تتحدث عن تعاونها مع ماجد الكدواني

الراقصة هندية تفتح النار على حلمي بكر: متنمر وتسبب في وقف برنامجي

إليسا تصل الإمارات استعدادا لحفلها الغنائي في رأس السنة.. فيديو

بلوك وحذفت صورهم.. رد ناري من طليقة أحمد الفيشاوي بعد انفصالهم

ترشيحاتنا

أهلي جدة يعرض على الزمالك 50 مليون جنيه لضم زيزو

رنا رئيس: منى زكي ممثلة جبارة وهي مثلي الأعلى ولها طلة تخطف القلوب

بيراميدز يؤمن عقد إبراهيم عادل ويمده من جديد 2026

مدربين على ما تُفرج .. "رضا عبدالعال" يهاجم كيروش وكارتيرون وموسيماني

مش حسيبه لو حبطل كوره .. تعليق ناري من شوبير على اعتداء لاعب منشية ناصر على حكم المباراة

أصعب لحظات العام .. هنا الزاهد تكشف أسوأ الأوقات في عام ٢٠٢١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ