رنا رئيس: منى زكي ممثلة جبارة وهي مثلي الأعلى ولها طلة تخطف القلوب

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كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن مثلها الأعلى من الفنانات في التمثيل.

وقالت رنا رئيس: " منى زكي هي مثلي الأعلى من الفنانات ، فهي ذكية للغاية ، و بموت فيها و بحب اتعلم منها و بحب كلامها".

أضافت :" أنا بحب الممثل المثقف وهي مثقفه جدا وبحب تمثليها ومنى زكي لها تاريخ كبير اوي وبتقدر تخطف القلوب انا بانسبالي منى زكي حاجه كبيره اوي ".

اختتمت :" بتعرف تتكلم بتعرف في كل حاجه، ممثلة جبارة ومع أولادها كمان تتعامل بطريقة جيدة ، وعندنا ممثلين كويسين جدا مثل النجمة ياسمين عبدالعزيز أيضا".

حلم حياتي تحقق.. رنا رئيس تتحدث عن تعاونها مع ماجد الكدواني

وتحدثت رنا رئيس عن كواليس تعاونها مع النجم ماجد الكدواني في مسلسل "موضوع عائلي".

وقالت رنا رئيس: "أنا حلم حياتي اتحقق بالمشاركة مع النجم ماجد الكدواني في عمل فني، أنا عندي أحلام كتير بس دة حلم من أحلام حياتي اتحقق".

أضافت: "تعلمت من ماجد الكدواني الكثير فهو يعرف يتكلم بشكل مش طبيعي عنده رقي في الكلام، وبيعرف يحتوي اللي قدامه فهو إنسان بمعني الكلمة".

تابعت:" تعلمت منه طريقه كلامه، وكيفية ان اكون دائما منتبهه لكلامي ولو زعلت حد حتي من غير ما اقصد، ازاي اجري عليه افهمه اني مش قصدي"

اختتمت: "هو إنسان مثقف وتعلمت منه إزاي آخد من كل شيء، ما يفيدني منه".

قالت الممثلة رنا رئيس، إن حلم حياتها كان العمل إلى جانب الفنان ماجد الكدواني، الذي شاركت معه في مسلسل موضوع عائلي مؤخرا.

ووصفت رنا رئيس، الفنان ماجد الكدواني بأنه من أكثر الممثلين الذي تحبهم في حياتها، وذلك في ندوة خاصة بموقع صدى البلد.

وأكدت رنا رئيس في تصريحاتها، على أنها لم تكن على علم بمشاركة ماجد الكدواني في مسلسل موضوع عائلي، مشيرة إلى أنه رشح اسمها بعد مشاهدتها في مسلسل ليالينا80.

ووصف رنا رئيس موضوع عائلي بأنه عمل قريب من قلبها، كما أحبت مسلسل الحرامي الذي عرض على منصة شاهد أيضا، لكن العملين مختلفين تماما.

فيلم رنا رئيس

أعلنت الفنانة رنا رئيس خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43 عن استعدادها لخوض أولى تجاربها السينمائية خلال الفترة القادمة .

وأكدت رنا رئيس انها تستعد حالياً لخوض أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم سينمائى جديد تقوم ببطولته الفنانة منى زكى .

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل «ضل راجل» في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وشاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل «نجيب زاهي زركش» مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.

وكانت قد حلت الفنانة الشابة رنا رئيس ضيفة على موقع صدى البلد ،لتكريمها عن أحدث أعمالها مسلسل موضوع عائلي.

وعبّرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها لعرض عملها السابق "الحرامي" على منصة "شاهد"، وأشادت بتكرار التعاون مع المخرج أحمد الجندي في مسلسلها الجديد "موضوع عائلي" متمنيةً النجاح للمسلسل.