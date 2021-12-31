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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مركز تدريب التنمية المحلية: بدء دورة قياس مؤشرات الأداء الحكومي للعاملين غدا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة غدا السبت، 3 دورات جديدة فى الأسبوع العشرون من الخطة التدريبية للمحليات وهي دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، فيما تستمر دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من هذه الدورات 131 متدرباً من جميع المحافظات.

وفي ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالوزارة والإدارات المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، أمس الخميس، بانتهاء فعاليات الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتي تستمر لمدة 3 أسابيع ، ويستفيد منها 65 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، والتي تهدف إلي خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة .

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، لافتاً إلي أن الجزء الأول من الدورة ركز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات و إعداد ال business plan، وقانون البيئة وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة ، وإدارة الموارد البشرية للقيادات ، والمفاهيم والإطار القانوني، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والإدارة بالنتائج، وأساليب المتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، والحكومة في الإدارة المحلية، والتخطيط المحلى والموازنات الاستثمارية وقانون التعاقدات .

وأضاف اللواء شعراوي، أن دورة قادة المستقبل تضمنت أيضاً موضوعات عن التميز المؤسسي ونماذجه ومحاوره، والتطوير المؤسسي وقانون الخدمة المدنية، ومهارات العرض والتقديم والتواصل الفعال، و مفاهيم وأطر التنمية الاقتصادية، ومهارات التفاوض، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وقانون الإدارة المحلية الجديد ودور المجالس الشعبية المحلية .

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب بالتنسيق مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ، لافتاً إلى أن التدريب ركز على الموضوعات والقوانين التي تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع.

 

مركز التنمية المحلية سقارة الخطة التدريبية الاداء الحكومي محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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