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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

2022.. موازنة البرلمان تتوقع الإبقاء على أسعار البنزين دون تغيير

بنزين
بنزين

توقع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثبوت على أسعار البنزين الحالية دون زيادة أو انخفاض، وذلك نظرا لارتفاع سعر برميل النفط لخام برنت إلى 79.48 دولار للبرميل الواحد خلال التسعير الماضي ، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية تشهد ثبوتا كبيرا إلى حد ما قدر بحوالي 75 دولارا لخام برنت .

وأشار “ عمر “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " إلى أن توازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاسيما بالتزامن مع جائحة أزمة كورونا العالمية، قد أتت بثمارها من خلال  تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، والتى تعتبر شهادة ثقة وتأكيد على صلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة أية أزمات اقتصادية محتملة.

 

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توقعات بتغيير سعره فى 2022 ..احذر التلاعب في أسعار البنزين

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تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ومن المرتقب أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع الشهر المقبل ، والمنوط بها مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، على أن يكون قرار زيادة أسعار البنزين أو تراجعه أو تثبيته التالي والمزمع صدوره خلال مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقييم الفترة أكتوبر/ ديسمبر.   

 

 

 

ياسر عمر لجنة الخطة أسعار البنزين خام برنت مجلس النواب كورونا الإقتصاد المصرى

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