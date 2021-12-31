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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقتل نمر نادر بعد إمساكه بذراع شاب في حديقة حيوان بأمريكا.. تفاصيل

مقتل نمر نادر بعد
مقتل نمر نادر بعد إمساكه بزراع شاب في حديقة حيوان.. تفاصيل

أطلق شرطي ماليزي النار على نمر نادر بعدما تمنّع عن إفلات ذراع رجل في منطقة محظورة بحديقة حيوانات في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الجمعة، أن الرجل دخل حديقة الحيوان في منطقة محظورة قرب نمر كان في محيط بعد إغلاق الموقع أمام الجمهور.

 

 ووفق شرطة مقاطعة كوليير حيث تقع حديقة الحيوانات في مدينة نيبلز أدخل الرجل ذراعه من خلال فتحة في السياج وكان يداعب الحيوان أو يطعمه عندما تعرض للهجوم، بحسب تقارير الشرطة الأولية.

وبعدما ركل السياج في محاولة لإبعاد الحيوان، أطلق أول شرطي في الموقع النار على النمر مما أودي بالحيوان الذكر البالغ 8 سنوات والمدعو إيكو. 

 

وأعلنت حديقة الحيوانات على موقعها إنشاء وحدة معنية بمساعدة الموظفين نفسيا في مواجهة حالة حداد.

 

وغصت صفحة حديقة الحيوان على فيسبوك برسائل دعم للموظفين وتعليقات حزينة أعرب أصحابها عن الأسف للحادث العبثي الذي أودى بحياة نمر رائع.

 

وأصيب الرجل البالغ عشرين عاما، وهو موظف في شركة تنظيفات تقدّم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى.

 

وصرخ عامل نظافة حديقة الحيوان سأموت حيث هاجمه نمر قبل أن يُقتل الحيوان برصاص رجال الشرطة على الجسم.

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شرطي ماليزي إفلات ذراع رجل ولاية فلوريدا الأمريكية حديقة حيوانات

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