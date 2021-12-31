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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افتتاحات بالجملة في الصعيد.. نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي| فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه الأسبوعي بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمحافظات صعيد مصر ، ومن بينها افتتاح محور " كلابشة " ، وعدد من المجمعات الصناعية والطرق ، ولاسيما المحاور العرضية على النيل .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منح تراخيص للمصانع التي تعمل بدون تراخيص .

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في قرية " المراشدة " بمحافظة قنا لمتابعة تقديم الخدمات ضمن مبادرة " حياة كريمة " .

واجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي لاستعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا ، حيث أكد الرئيس جهود الدولة المصرية مع الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لها عبور المرحلة الانتقالية .

وتفقد الرئيس السيسي مزارع النخيل ومناطق الاستصلاح الزراعي بمشروع توشكى بجنوب الوادي ، مؤكدا أن المشروعات المبذولة تضاهي السد العالي .

وتفقد الرئيس السيسي مجمع بنبان بمحافظة أسوان ، كما وافتتح عدد من مشروعات الكهرباء في الصعيد .

السيسي توك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي صعيد مصر ليبيا

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