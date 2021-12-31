عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس عربية النواب مهنئا السيسي بالعام الجديد: حققنا معك أحلاما عظيمة في 2021

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، قائلا إن مصر في ازدهار واختتمت عام 2021 بأسبوع الصعيد، وهو مثال بارز للإرادة الوطنية في صنع المستحيل من أجل الوطن.


وأوضح المغارى في بيان له اليوم، أن التهنئة للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لا تعود فقط إلى الأدوار البطولية التي يقوم بها من أجل الوطن، ولكن لزعامته التي تشرفت بها مصر وسط الأمم، مشيرا إلى أن السيسي استعاد لمصر مكانتها عربيا ودوليا ويخطو بالوطن على الطريق الصحيح.


وأضاف رئيس عربية النواب، أن مصر حققت الكثير في عام 2021 واستطاعت إنجاز كثير من المشاريع التاريخية، منها الدخول في مشروع حياة كريمة، والنهوض بالصعيد وإعطاء دفعة للسياحة المصرية والقطاع الصناعي، وهو ما انعكس على كل المصريين بالخير.


وأعرب المهندس يسري المغارى في ختام تهنئته، عن ثقته في أن مصر خلال العام الجديد 2022، ستحقق ما تصبو إليه من أهداف تنموية عظيمة تحت قيادة الرئيس السيسي وحكمه الرشيد.

الرئيس السيسي مجلس النواب العام الميلادى الجديد النائب يسري المغازي مصر

ترشيحاتنا

الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص .. وتؤكد: غير مصرح له بالخطابة

قبل الانضمام للمنتخب.. حجازي يشارك في انتصار الاتحاد على الباطن بالدوري السعودي

قبل السفر للكاميرون.. سلبية مسحة المنتخب المصري تمهيدا لأمم إفريقيا

بسبب والدتها.. طفلة تغطي وجهها بالوحل وأوراق الشجر.. فيديو وصور

التموين: لم نتلق أي شكوى من نقص السلع أو الخبز بالمحافظات

مقتل الابن الوحيد لـ فنان عراقي في أمريكا بالرصاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

حكم الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.. "الإفتاء" تحسم الجدل

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الخشت : إعفاء طلاب جامعة القاهرة غير القادرين من مصروفات علاج كورونا

طعنها بـ "رقبة زجاجة".. حكاية مقتل راقصة شهيرة رفضت دفع إتاوة لزعيم البلطجية| نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

شاهد... نانسي عجرم تصل "الجلالة" استعدادا لحفل رأس السنة

فيديو

تعهدت وتنازلت عن الزواج.. أنغام تكشف العديد عن أسرارها الشخصية

شيكابالا يثير غضب القلعة البيضاء وتصريحات نارية من إدارة الزمالك

ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ