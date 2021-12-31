رئيس عربية النواب مهنئا السيسي بالعام الجديد: حققنا معك أحلاما عظيمة في 2021

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، قائلا إن مصر في ازدهار واختتمت عام 2021 بأسبوع الصعيد، وهو مثال بارز للإرادة الوطنية في صنع المستحيل من أجل الوطن.



وأوضح المغارى في بيان له اليوم، أن التهنئة للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لا تعود فقط إلى الأدوار البطولية التي يقوم بها من أجل الوطن، ولكن لزعامته التي تشرفت بها مصر وسط الأمم، مشيرا إلى أن السيسي استعاد لمصر مكانتها عربيا ودوليا ويخطو بالوطن على الطريق الصحيح.



وأضاف رئيس عربية النواب، أن مصر حققت الكثير في عام 2021 واستطاعت إنجاز كثير من المشاريع التاريخية، منها الدخول في مشروع حياة كريمة، والنهوض بالصعيد وإعطاء دفعة للسياحة المصرية والقطاع الصناعي، وهو ما انعكس على كل المصريين بالخير.



وأعرب المهندس يسري المغارى في ختام تهنئته، عن ثقته في أن مصر خلال العام الجديد 2022، ستحقق ما تصبو إليه من أهداف تنموية عظيمة تحت قيادة الرئيس السيسي وحكمه الرشيد.