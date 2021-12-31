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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة امس الخميس، آخر جلسات الأسبوع  جلسة نهاية عام 2021، وزاد رأس المال السوقي بنحو  12 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 765.5 مليار جنيه.

وصعد  المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11,949.18 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 4,716.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.49% ، ليغلق عند 14,228.13 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة اليوم الجمعة لعدسة صدي البلد في انتعاش طفيف للبورصة المصرية في العام 2020-2021 وخصوصا مؤشر البورصة الرئيسي ارتفع في حدود 9٪ بدأ اول العام عند 10500 نقطة ليصل الي 12000 نقطة مع نهاية العام وهذا ارتفاع طفيف مقارنة بأسواق البورصة العربيةحيث ان بورصة السعودية ارتفعت خلال عام بنسبة 28.04٪ وابو ظبي ارتفعت بنسبة 64.2٪ ودبي 28 ٪.

وتابعت رمسيس أثناء عام 2020 - 2021 كان يوجد اربع طروحات وعودة الطروحات القائمة وعودة الطروحات الحكومية وزيادة حصص في الشركات القائمة ودعي الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المشاركة للقطاع الخاص في الشركات الحكومية وتطوير ينتظر البورصة وهو السماح لدخول الشركات بغرض الاستحواذ وهذا القانون تم استحداثه من من هيئة الرقابة المالية.

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