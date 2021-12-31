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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

84.7 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال شهر ديسمبر

صدى البلد

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر ديسمبر نحو 84.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 11.203 مليون ورقة منفذة على 947 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 80 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 8.2 مليون ورقة منفذة على 855 ألف عملية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وفي سياق متصل استحوذت الأسهم على 60% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، وبلغ مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39%.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.3% والعرب على 9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 935 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 126 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 11.949 نقطة، مسجلا ارتفاعًا بنحو 4.8%، بينما سجل أغلق مؤشر EGX70 عند 2.201 نقطة، بارتفاع 3.4%، وسجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 6.3% مغلقا عند 1.934 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 5.5% مغلقا عند 14.228 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 4.8% مغلقا الفترة عند 3.255 نقطة.

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